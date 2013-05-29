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مؤسسة حقوقية تطالب بتشكيل فريق لإدارة أزمة تحويل مجرى النيل

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مؤسسة حقوقية تطالب بتشكيل فريق لإدارة أزمة تحويل مجرى النيل مؤسسة حقوقية تطالب بتشكيل فريق لإدارة أزمة تحويل مجرى النيل
المؤسسة: الأيام القادمة صعبة وتحتاج لتحركات سريعة على المستويين الحكومي والشعبي

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

طالبت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" بسرعة تشكيل فريق إدارة أزمة بعد تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل الأزرق، وأن يتشكل هذا الفريق من أفضل الخبرات المصرية في التخصصات المتعلقة به لإدارة أهم ملف وهو المياه والري بعيدا عن الحزبية والسياسة.

وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم، إن الأيام القادمة صعبة للغاية وتحتاج لتحركات سريعة على المستوى الحكومي والشعبي لخطط طويلة الأمد للحفاظ على المياه التي تصل الحدود المصرية، واستراتيجية تنموية للتعاون مع دول حوض النيل لأن إفريقيا هي خط الدفاع الاستراتيجي للمصالح المصرية.

وأوضح عماد حجاب، الناشط الحقوقي ومسؤول ملف نهر النيل بالمؤسسة، أنه برزت 10 مشاكل يومية خطيرة تبدأ من اليوم بعد تحويل مجرى النيل بسد النهضة بإثيوبيا تحتاج لحلول سريعة من رئيس ورئيس الجمهورية لأنها ستخلق مشاكل جديدة في تواجه لأول مرة الشعب المصري.

واستعرض حجاب المشاكل العشر، حيث أشار إلى ان استمرار نقص مياه النيل في مصر تبلغ 18 مليار متر مكعب يوميا لخمس سنوات لأن سد النهضة الإثيوبي من المقرر أن يكتمل إنشاؤه في العام 2018.

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