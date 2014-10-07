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ضبط 22 مطلوبًا وتحرير 169 مخالفة مرورية في شمال سيناء

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ضبطت السلطات الأمنية بمحافظة شمال سيناء، الثلاثاء، 22 من المطلوبين، فيما حررت 169 مخالفة مرورية.

جاء ذلك، خلال الحملة الأمنية المكبرة التي استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها.

وأوضح مصدر أمني، أن من بين المضبوطين 22 من المطلوبين والهاربين من تنفيذ الأحكام منهم 12 محكومًا عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، اثنين محكوم عليهما في قضايا جنح الحبس المستأنف، و6 محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و2 محكوما عليهما بالمخالفة.

وفي مجال جهود الحملة وإدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها، تم ضبط وتحرير 169 مخالفة مرورية متنوعة، وتم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

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