مقتل 3 مسلحين في كمين للقوات الخاصة وسط شرق الجزائر

افادت وزارة الدفاع الجزائرية، أن قوات خاصة من الجيش تمكنت من القضاء على 3 إرهابيين عصر الثلاثاء بمنطقة رأس الميعاد غرب ولاية بسكرة التي تقع على مسافة 411 كيلومترا وسط شرق البلاد.

> وجاء في بيان الوزارة «في إطار مكافحة الإرهاب واثر كمين محكم تم نصبه قرب منطقة رأس الميعاد غرب ولاية بسكرة، الناحية العسكرية الرابعة قضت مفرزة من القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي على 3 إرهابيين في الساعة الرابعة عصر الثلاثاء».

> وذكر نفس المصدر، أن العملية مكنت من استرجاع 3 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف وبندقية صيد وكمية من الذخيرة.

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