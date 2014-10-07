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جعفر عن لماذا رشح بينتو للزمالك: وجهة نظر فنية

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جعفر عن لماذا رشح بينتو للزمالك: وجهة نظر فنية جعفر عن لماذا رشح بينتو للزمالك: وجهة نظر فنية

أكد فاروق جعفر عضو اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك على أنه اختار كارلوس بينتو المدير الفني السابق لمنتخب كوستاريكا لأسباب فنية.

وحصرت إدارة الزمالك في اجتماعها مع اللجنة الفنية الاختيارات حول بينتو وباولو دوارتي على الترتيب.

وقال جعفر لـFilGoal.com الثلاثاء: "اخترت مدربين بناء على وجهة نظر فنية، ولم أقيم المدرب على أنه متخصص في المنتخبات أو الأندية".

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وأضاف "الاختيارات كلها جاءت بناء على وجهة نظر فنية وأيهم سينجح فنيا مع الزمالك ويلائم طريقة ومستوى اللاعبين المصريين".

وتابع "لم أقل الدوري غير الدولي على ميلوفان رايفاتش، هو مدرب جيد ولكني أُفضل بينتو وفي حالة عدم الوصول لاتفاق مادي وضعنا البديل المناسب وهو دوارتي".

وأتم "نحاول تقليص دائرة الترشيحات حتى نغلق الباب أمام الوكلاء لكي لا يقدموا سير ذاتية جديدة".

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