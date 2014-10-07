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الأهلي ' متعجب ' مما ينشر عن مشاكل مع جدو وتوقيع أحمد توفيق!

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الأهلي ' متعجب ' مما ينشر عن مشاكل مع جدو وتوقيع أحمد توفيق! الأهلي ' متعجب ' مما ينشر عن مشاكل مع جدو وتوقيع أحمد توفيق!

نفى علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي الأنباء المزعومة بشأن وجود خلافات مع محمد ناجي "جدو" مهاجم الفريق، بالإضافة لتوقيع أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك.

وكانت أنباء عن استياء الجهاز الفني للأهلي من جدو بسبب عدم التزامه بالبرنامج التأهيلي، وفي اليوم نفسه انتشر توقيع أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك للنادي الأحمر.

ولكن عبد الصادق أكد لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "مستاء جدا مما ينشر من كذب وتضليل في وسائل الإعلام بهذه السرعة".

وأضاف "جدو ملتزم ولا توجد أي مشكلة معه".

وعاد جدو من خوض برنامج تأهيلي عقب خضوعه لجراحة في القدم.

وتابع "أما عن موضوع أحمد توفيق فهذا عجيب، لماذا نفتح التعاقد أو التفاوض وقد أغلقنا باب الانتقالات منذ شهر".

وينتهي تعاقد أحمد توفيق مع الزمالك في الصيف المقبل ويحق له التوقيع في يناير بشرط إخطار ناديه.

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