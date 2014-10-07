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5 تحديات في الزمالك يواجهها المدرب الجديد

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5 تحديات في الزمالك يواجهها المدرب الجديد 5 تحديات في الزمالك يواجهها المدرب الجديد

تدريب أي فريق في العالم يختلف عن الزمالك في الوقت الحالي، فالفريق بدأ الموسم بعدد كبير من الصفقات الثقيلة .. خمسة تحديات ستواجه أي مدرب عندما يقود الفريق الأبيض.

الزمالك وضع عدة أسماء، استقر أخيرا على أثنين بحسب تأكيدات أيمن يونس وفاروق جعفر عضوي اللجنة الفنية وهما كارلوس بينتو وباولو دوارتي.

FilGoal.com يستعرض خمسة تحديات على المدرب الجديد مواجهتها..

1) طموح الجمهور

جماهير الزمالك من خلال الصفقات التي تم تدعيم بها صفوف الفريق، باتت تحلم بتحقيق بطولة .. ولم لا وإدارة النادي نجحت في ضم أبرز لاعبي الدوري المصري الموسم الماضي.

ربما لا يقبل الجمهور الأبيض سماع تصريح من المدرب الجديد: "امنحوني فرصة، فنحن لن ننافس على بطولة هذا العام"، حتى وإن كان من باب رفع الضغط عن لاعبي فريقه.

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الزمالك لم يفز بالدوري منذ 10 سنوات، وحقق ثلاثة بطولات كأس خلال العقد الأخير، ويبحث جمهوره عن التتويج ببطولة أخرى لكسر الملل والعطش للمنافسة.

2) وحدة الفريق

لم ينجح حسام حسن المدير الفني السابق للزمالك في الوصول لتوليفة قوية بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، فبات الفريق يعتمد فقط على مهارة أيمن حفني في خلق وصناعة الفرص.

سيحتاج المدرب لصهر اللاعبين القدامى مع الجدد إذ أن عدد المنضمين بات أكثر من المستمرين من الموسم الماضي.

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سيصارع المدرب الجديد الوقت المتبقي قبل انطلاق المسابقة لتحفيظ اللاعبين طريقة لعبه بجانب حفظه هو نفسه مستويات لاعبيه.

3) الاستقرار

التحدي الثالث الذي سيواجه المدرب الأجنبي سيكون هو البقاء أطول فترة ممكنة، إذ لم يُكمل أي مدرب في الزمالك تعاقده في آخر سبع سنوات إلا جورفان فييرا فقط، ما بين الإقالة والاستقالة.

فييرا كان تعاقده لمدة موسم بمجرد انتهائه رحل ولم يجدد، أما الأسماء الأخرى فقد رحل معظمهم سواء بالإقالة لسوء النتائج، أو الاستقالة.

4) اللعب بدون جمهور

أي مدرب قادم من أي دولة في العالم سيكون معتادا على اللعب وسط أجواء حماسية من التشجيع، ولكنه سيواجه في الدوري المصري صوت الغربان يحوم حول المدرجات الخاوية.

معظم المدربين يستمدون شخصيتهم القوية على اللاعبين من وجود الجمهور، ولكن في مصر عامة والزمالك خاصة في ظل حرمان جماهيره من حضور حتى التدريبات، سيضطر لمضاعفة مجهوده لفرض شخصيته وأسلوبه على النجوم.

5) مرتضى منصور

التحدي الخامس.

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