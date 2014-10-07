وفاة تلميذة في حافلة مدرسة خاصة بأبوظبي

توفيت طالبة روضة أولى من الجنسية الآسيوية في إحدى المدارس الخاصة بأبوظبي داخل حافلة مدرسية صباح اليوم اختناقاً، وفقاً لما أكدته إدارة المدرسة، ويجري حالياً التحقيق في أسباب الوفاة وتفاصيل الواقعة لتحديد المسؤول عنها، وذلك من قبل مجلس أبوظبي للتعليم وشرطة أبوظبي.

وذكرت إدارة المدرسة الخاصة بأبوظبي لـ«البيان» أن الطالبة المتوفاة من الروضة الأولى ومن الجنسية الهندية، وأنه تم اكتشاف جثتها داخل الحافلة المدرسية صباح اليوم خلال مراجعة الغياب والحضور بالمدرسة، وأوضحت الإدارة أنهم خلال متابعة دوام الطلبة أمس في ظل وجود نسبة غياب كبيرة بلغت 1075 طالباً وطالبة من أصل ألفي طالب وطالبة عقب إجازة العيد، قاموا بحصر الحضور في الفصول ومقارنة كشوف الفصول مع كشوف الحضور الخاصة بمشرفات الحافلات، والتي يدون فيها يومياً الحضور في الحافلة المدرسية من الطلبة، وعندها وجدت المدرسة أن الطالبة حاضرة في كشف الحافلة وغير موجودة في كشف الصفوف، وعلى إثر ذلك بدأت عملية البحث عن الطالبة، وتم التواصل مباشرة مع مسؤولي شركة النقل المدرسي.

وأضافت إدارة المدرسة أنها متعاقدة مع شركة للنقل المدرسي لديها مشرفات للحافلات يقمن عادة بمتابعة الطلبة بشكل يومي، وعند اكتشاف غياب الطالبة أمس تمت مراجعة الحافلة، والتي عثر على الطالبة داخلها وهي في حالة تشنج تشير لاحتمال إصابتها باختناق، واعتبرت إدارة المدرسة أن وفاة الطالبة أمر مؤلم ومحزن جداً لهم، ولكنه ناتج عن إهمال شركة النقل من خلال مشرفة الحافلة والسائق لعدم تأكدهما من خلو الحافلة من الطلبة بعد نزولهم.

وذكرت إدارة المدرسة، أنهم قاموا على الفور بإبلاغ الشرطة ومجلس أبوظبي للتعليم لمتابعة الحادثة، وأن لجنة من المجلس زارت المدرسة لعمل تقريرها حول الحادثة، وكذلك حضرت الشرطة للتحقيق في الحادث، ونوهت إدارة المدرسة بأن موعد وصول الحافلة للمدرسة كان في الثامنة صباحاً، بينما تم العثور على الطالبة في الحادية عشرة والنصف تقريباً، مشيرة إلى احتمال أن الطالبة كانت نائمة في الحافلة، ولكن هذا لا يبرر عدم تفقد الحافلة والتأكد من خلوها من الطلبة.

من جانبه، أعرب المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة بمجلس أبوظبي للتعليم عن أحر التعازي لأسرة الطالبة الهندية التي عثر عليها متوفاة في حافلة مدرسية تابعة لإحدى المدارس الخاصة بأبوظبي ..مؤكدا تضامن المجلس مع أسرة الطالبة ومساعدتها على تخطي المرحلة الحرجة التي تمر بها.

وقال الظاهري إن مجلس أبوظبي للتعليم سيقدم الدعم اللازم لشرطة أبوظبي والجهات المختصة لكشف ملابسات الحادثة ..مشيرا إلى أن فرق الشرطة قد باشرت مهامها على الفور لمعرفة كافة التفاصيل المرتبطة بالواقعة وسيتم إعلان نتائج التحقيقات في وقت لاحق.

وأضاف أن هناك جهودا حثيثة يبذلها المجلس بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين لضمان بيئة طلابية آمنة وتعزيز سلامة الطلبة من خلال تشريعات وضوابط النقل المدرسي ..مؤكدا أهمية دور المدارس الخاصة في اتباع تعليمات وإجراءات النقل المدرسي لضمان سلامة الطلبة وبالأخص عند إبرامها لعقود المواصلات مع مختلف مشغلي الحافلات المدرسية وضرورة مطابقتها لشروط النقل المدرسي بإمارة أبوظبي.

وأشار الظاهري الى ان المجلس سيقوم بمتابعة سير التحقيقات وانتظار النتائج النهائية وبالتالي اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة في حال ثبوت إهمال أو مخالفات تسببت في وفاة الطفلة ..مشيرا إلى أن سلامة الطلبة أساس للعملية التعليمية وهو أمر لا مساومة فيه.

وأعرب العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية للنقل المدرسي عن أحر التعازي لأسرة الطفلة التي غيبها الموت بعمر الزهور ..مؤكدا ان شرطة أبوظبي تشعر بالأسى الشديد لوقوع هذا الحادث وغيره من الحوادث التي يروح ضحيتها الأطفال والتي أدت إلى وفيات وإصابات خطرة مشدداً على تضافر الجهود المشتركة التي تصب في تعزيز حماية الأطفال من المخاطر.

وقال الحارثي ان العمل جار على قدم وساق في تطوير منظومة النقل المدرسي من اجراءات وتشريعات فضلاً عن تنمية الموارد البشرية وتطويرها عبر برامج تدريبية إلزامية ناهيك عن تطوير منظومة ذكية ومتكاملة للنقل المدرسي مشيداً بدور الشركاء وتعاونهم وهم دائرة النقل في أبوظبي ومجلس أبوظبي للتعليم ومجلس ابوظبي للمطابقة والجودة.