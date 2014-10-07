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مدرب البرتغال الجديد يستأنف عقوبة الإيقاف 8 مباريات

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مدرب البرتغال الجديد يستأنف عقوبة الإيقاف 8 مباريات مدرب البرتغال الجديد يستأنف عقوبة الإيقاف 8 مباريات

مدريد، (إفي): أكدت محكمة التحكيم الرياضي (تاس) اليوم أنها تلقت طعنا من المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس على عقوبة إيقافه لثمان مباريات.

كان سانتوس، مدرب منتخب البرتغال الجديد، قد تعرض لتلك العقوبة جزاءا لطرده اثناء تدريبه لليونان في بطولة كأس العالم بالبرازيل خلال مباراة دور الـ16 امام كوستاريكا، والتي خسرها بركلات الترجيح.

وأشارت المحكمة الى أن سانتوس طلب وقف تنفيذ العقوبة لحين البت نهائيا في الأمر، وذلك لكي يتمكن من قيادة البرتغال امام الدنمارك في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2016 يوم 14 من الشهر الجاري، والتي من المفترض أن تكون مباراته الدولية الأولى.

وعوقب سانتوس بالإيقاف لثمان مباريات مع تغريمه 20 الف فرنك سويسري بسبب اعتراض غير لائق على الحكم الأسترالي بينجامين ويليامز، ووقوفه امام المنطقة المخصصة للمدرب الكولومبي خورخي بينتو مدرب كوستاريكا السابق.

وعين سانتوس في 23 سبتمبر/أيلول الماضي مدربا جديدا للبرتغال خلفا لباولو بينتو بعد الخسارة المهينة امام ألبانيا في لشبونة بمستهل التصفيات المؤهلة ليورو 2016 بفرنسا.

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