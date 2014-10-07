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تنس - خبير يوصي نادال بالخضوع لجراحة

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تنس - خبير يوصي نادال بالخضوع لجراحة تنس - خبير يوصي نادال بالخضوع لجراحة

(إفي): نصح الخبير بالمركز الطبي الجراحي لأمراض الهضم جونزالو جيرا فليتشا اليوم مواطنه رفائيل نادال المصنف الثاني عالميا في لعبة التنس بالخضوع لجراحة عقب أن كشف الأخير عن اصابته بالتهاب في الزائدة الدودية.

وصرح الطبيب لـ(إفي) "اذا ما كانت توجد بوادر لالتهاب الزائدة الدودية، فلا يوجد حل سوى الجراحة، المضادات الحيوية مثل الخبز، تجعلك تشعر بالشبع اليوم والجوع غدا"، في اشارة إلى عدم فاعليتها في مثل هذه الحالة.

وكان نادال أعلن اليوم في مؤتمر صحفي قبيل بدء مشاركته في بطولة شنغهاي للأساتذة، أنه أصيب السبت الماضي ببداية التهاب بالزائدة الدودية، مؤكدا أنه سيحاول مع ذلك خوض البطولة.

وأشار اللاعب إلى أنه عقب زيارة مركز طبي في المدينة نصحوه اما بالخضوع لجراحة أو اتباع نظام علاجي قوي قائم على المضادات الحيوية، حيث فضل الخيار الثاني.

على الرغم من هذا قال الخبير "العلاج بالمضادات الحيوية لا ينم عن حكمة، كل المؤشرات تتحدث عن بداية التهاب في الزائدة الدودية، يجب اجراء أشعة والفحوصات اللازمة ليحدد الطبيب هل يستوجب الأمر جراحة أم لا.. العلاج بالمضادات سيعني وجود احتمالية بنسبة 90% أو أكثر لعودة الأمر".

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فيديو اليوم السابع