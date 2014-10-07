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هنية يستقبل ممثل الرئيس الفلسطيني ويرحب باجتماع حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة

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هنية يستقبل ممثل الرئيس الفلسطيني ويرحب باجتماع حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة هنية يستقبل ممثل الرئيس الفلسطيني ويرحب باجتماع حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة

التقي “إسماعيل هنية” نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الدكتور “كمال الشرافي” ممثل الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” (أبو مازن) ووزراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية في قطاع غزة والمقررة بعد غد (الخميس).

وقال مصدر فلسطيني مطلع في مكتب “هنية” اليوم (الثلاثاء) إن الزيارة جاءت لوضعه في تفاصيل زيارة واجتماعها في غزة.

ومن جانبه، أكد “هنية”، خلال اللقاء، على ضرورة انهاء كافة القضايا المتعلقة بالمصالحة والموظفين وعلى ضرورة إنجاح مؤتمر اعمار غزة المقرر يوم الاحد القادم في . ونقل “هنية” تحياته إلى د. “رامي الحمد الله” رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
> أ ش أ

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