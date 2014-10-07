«نتنياهو» يعقد اجتماعًا لبحث ظاهرة «إلقاء الحجارة» على أهداف إسرائيلية بالقدس

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، اجتماعا أمنيًا في مدينة القدس المحتلة، لـ«تدارس ظاهرة إلقاء الحجارة على أهداف إسرائيلية»، حسب قناة تليفزيونية محلية.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: «عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا أمنيا في مدينة القدس بحضور كل من وزير الأمن الداخلي يسحاق أهرنوفتش، ورئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) يورام كوهين، ومفتش عام الشرطة يوحنان دانينو، وقيادة الشرطة الإسرائيلية في القدس لتدارس اتساع ظاهرة إلقاء الحجارة في القدس ضد أهداف إسرائيلية».

وطالب نتنياهو القيادات الأمنية في الاجتماع بـ«سرعة إنهاء» هذه الظاهرة، حسب القناة ذاتها، وأضاف نتنياهو: «على الأجهزة الأمنية إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة، ليس في مناسبة الأعياد فقط بل بشكل استراتيجي».

كما قالت القناة السابعة إن رئيس الوزراء «أعطى أوامره بزيادة عدد قوات الشرطة في مدينة القدس».