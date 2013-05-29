محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الصف السادس الابتدائي بنسبة نجاح 83.75%

اعتمد اللواء صلاح الدين المعداوي محافظ الدقهلية نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2012/2013 بحضور جمال عبد الناصر وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحان 100772 تلميذ و تلميذة حضر منهم 95540 تلميذ و تلميذة نجح منهم 80010 تلميذ و تلميذة وبلغت نسبة النجاح 83.75% .

واوضح وكيل وزارة التربية و التعليم ان العشرة الأوائل على مستوى المحافظة هم الأول رنا المرسى علي عبد العظيم بمجموع 300 درجة – مدرسة العروبة-بإدارة شرق المنصورة والثاني جون عاطف جرجس بمجموع 299.8 درجة – مدرسة العناية الالهية – إدارة شرق المنصورة والثالث رامي طارق إبراهيم بمجموع 299.55 درجة – مدرسة الطيار السيد ابو النجا – إدارة تمي الأمديد والثالث مكرر أحمد محمد محمود رزق بمجموع 299.55 درجة – مدرسة الربعمائة –إدارة ميت سلسيل والرابع نادين إيهاب عبد السميع بمجموع 299.5 درجة – مدرسة الدلتا الدولية – مديرية التربية و التعليم و الخامس ندا محمود بديع غازي بمجموع 299.5 درجة – مدرسة اسامة بن زياد- إدارة نبروة والسادس رحمة محمد حسن جلال بمجموع 299.5 درجة – مدرسة ابو بكر الصديق – إدارة غرب المنصورة والسابع سهيلة محمد محسوب الجوادي بمجموع 299.5 – مدرسة الحوتة – إدارة المنزلة والثامن ناني احمد محمود سالم بمجموع 299.3 – مدرسة مجمع ابو داود – إدارة تمي الأمديد و التاسع : مريهان أحمد بمجموع 299.3 – مدرسة جزيرة الورد – إدارة شرق المنصورة و العاشر هدى محمد محمود العشري 299.3 – مدرسة محمود الشناوي بالدركسة – إدارة منية النصر والعاشر مكرر عمر محمد عبد المجيد البيلي بمجموع 299.3 – مدرسة عزبة رمزي – إدارة السنبلاوين التعليمية .

و اشاد المعداوي بجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة كما اشاد بجهود اولياء امور المتفوقين لتهيئة المناخ الملائم لأبنائهم للتفوق و النبوغ .