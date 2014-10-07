حكومة التوافق تبحث «إعمار غزة»

كشفت مصادر أنه من المقرر وصول حكومة التوافق الفلسطينية إلى غزة غداً لبحث أوضاع القطاع واقتراحات المشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار غزة. وأوضح قيادى بحركة فتح أن إسرائيل اشترطت إدخال مواد البناء لإعادة إعمار القطاع من خلال الأراضى الإسرائيلية خشية إدخال أسلحة. وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن مسؤولين فى القاهرة تعهدوا للجانب الإسرائيلى بعدم حدوث هذا الأمر، وأن مصر تقدمت باقتراح يتضمن تعيين لجنة دولية للإشراف على إدخال مواد الإعمار من خلال معبر رفح.

وعلمت «المصرى اليوم» أنه من المقرر وصول وفدين فلسطينى وإسرائيلى إلى مصر خلال ساعات لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

من جهته، قال السفير الفلسطينى بالقاهرة جمال الشوبكى إن القيمة المستهدفة لإعادة الإعمار تفوق 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن حكومة التوافق الوطنى الفلسطينى، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ستتولى إعادة الإعمار.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأول، أن جون كيرى سيشارك الأحد المقبل فى مؤتمر تعقده الجهات المانحة لإعادة إعمار غزة فى القاهرة.