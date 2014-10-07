نتانياهو يطلب من الأمن إبداء المزيد من التشدد مع تظاهرات الفلسطينيين

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من رؤساء الشرطة وجهاز الأمن الداخلي ” شين بيت ” اليوم الثلاثاء إبداء المزيد من التشدد مع تظاهرات الفلسطينيين التي تضاعف عددها في الأشهر الأخيرة في القدس.

وأفاد بيان صادر من مكتبه أن “رئيس الوزراء طالب بتعزيز قوات الأمن في مناطق النزاع والتصرف بطريقة هجومية ضد مرتكبي أعمال الشغب”.

وصدر البيان إثر اجتماع خاص لقادة الأمن شارك فيه رئيس بلدية القدس، إضافة إلى مستشارين قانونيين للحكومة .

ونقل البيان عن نتانياهو قوله: إن “الوضع الحالي يجب ألا يصبح أمرًا معتادًا ” .

ومنذ الحرب في غزة، يقوم شبان فلسطينيون بشكل منتظم برشق الشرطة والسيارات ووسائل النقل العام بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأشارت الشرطة إلى توقيف أكثر من 700 فلسطيني بينهم 250 قاصرا على الأقل في القدس الشرقية المحتلة.

وأعلنت مجموعات حقوقية أن الشرطة لجأت في بعض الحالات إلى استخدام القوة المفرطة.

وتنتشر الشرطة بأعداد كبيرة مع اقتراب عيد المظلات اليهودي الذي يبدأ مساء الأربعاء، حيث تستقبل القدس العديد من الزائرين اليهود.

كما ينقل البيان عن رئيس الوزراء قوله: “في الأونة الأخيرة، وقعت حوادث مثل الرشق بالحجارة وأعمال العنف واضطراب النظام العام”.

وانتهت الحرب في غزة بوقف لإطلاق النار في 26 أغسطس بعد خمسين يوما من المعارك أوقعت حوالى 2100 قتيل في الجانب الفلسطيني وحوالى سبعين في إسرائيل.

أ ف ب