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الزمالك يمد اجتماعه لاختيار المدرب الجديد

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الزمالك يمد اجتماعه لاختيار المدرب الجديد الزمالك يمد اجتماعه لاختيار المدرب الجديد

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعه مع اللجنة الفنية دون اختيار مديرا فنيا أجنبيا من ضمن المرشحين لتدريب القلعة البيضاء يوم الثلاثاء.

وقال أيمن يونس عضو اللجنة الفنية لـFilGoal.com: "الاجتماع ممتد ليوم الأربعاء ولم نستقر بعد على من سيتولى تدريب الزمالك في الفترة المقبلة".

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور رئيس النادي لم يغلق باب الترشيحات حتى الآن، في ظل عدم الاستقرار على أسم معين.

وابتعد عن الصورة كارلوس بيانكي لأسباب تتعلق بالمقابل المادي، وهيكتور كوبر الذي اعتذر عن تدريب الزمالك.

وفي المقابل عادت أسماء مرة أخرى مثل ميلوفان رايفاتش، باولو دوارتي، وباتشيكو للصورة مرة أخرى.

وربما يحسم أمر المدير الفني في اجتماع الأربعاء.

شاهد مصير مدرب الزمالك القادم

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