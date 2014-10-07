الأهلي: الرجاء؟ نستعد للشرطة والإسماعيلي .. وننتظر الجماهير

أكد أحمد أيوب المدرب العام للأهلي على إغلاق ملف مباراة الرجاء التي شهدت خسارة فريقه 2-1 في مستهل مشوار النادي الأحمر بالدوري المصري.

وكان الأهلي قد واجه الرجاء في أولى مبارياته بالمسابقة يوم الخميس الماضي بالجولة الرابعة في ظل تأجيل ثلاث مباريات للشياطين، يستأنفهما بمواجهة الشرطة السبت 18 أكتوبر.

وقال أيوب في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "أغلقنا ملف الرجاء تماما، ونركز في ما هو باقي من عمر مسابقة الدوري فما حدث هو خسارة مباراة واحدة فقط".

وأضاف "من الطبيعي ألا نتقبل الخسارة سواء على مستوى النادي أو الجماهير، وسنتغل توقف الدوري للاستعداد لمواجهة الشرطة والإسماعيلي".

وأشار مدرب الأهلي "نتمنى عودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات لما تمثله من قوة دفع للفريق واللاعبين، ننتظر عودتهم لأنهم مصدر قوة لنا".