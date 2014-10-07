ريكاردو: سنقدم بركات جديد للكرة المصرية

أكد ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي على تفاؤله بقدرة فريقه على المنافسة في بطولة الدوري المصري الموسم الجاري.

وخصم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ست نقاط من رصيد الدراويش نتيجة لعقوبة مالية موقعة ضد النادي لعدم سداد مستحقات وكيل اللاعب جون أويري.

وقال ريكاردو لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "سنستغل فترة التوقف الحالي لعلاج ما ينقص الفريق من تفاهم وانسجام من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية".

وأضاف "راض تماما عن اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في الموسم الحالي والذين نجحوا في تعويض غياب عدد من النجوم التي رحلت".

وتابع "هناك لاعبين بالفريق سيكونوا نجوما جدد على ساحة الكرة المصرية وفي مقدمتهم محمد مجدي الذي سيكون محمد بركات جديد".

وعلى الجانب الآخر يخوض الفريق معسكر مغلق فى القاهرة يوم الخميس المقبل يستمر لمدة 10 أيام ومن المنتظر أن يلعب من خلاله من ثلاث إلى أربع مباريات ودية.