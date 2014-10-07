أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريكاردو: سنقدم بركات جديد للكرة المصرية

Google+ Print
ريكاردو: سنقدم بركات جديد للكرة المصرية ريكاردو: سنقدم بركات جديد للكرة المصرية

أكد ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي على تفاؤله بقدرة فريقه على المنافسة في بطولة الدوري المصري الموسم الجاري.

وخصم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ست نقاط من رصيد الدراويش نتيجة لعقوبة مالية موقعة ضد النادي لعدم سداد مستحقات وكيل اللاعب جون أويري.

وقال ريكاردو لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "سنستغل فترة التوقف الحالي لعلاج ما ينقص الفريق من تفاهم وانسجام من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية".

وأضاف "راض تماما عن اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في الموسم الحالي والذين نجحوا في تعويض غياب عدد من النجوم التي رحلت".

وتابع "هناك لاعبين بالفريق سيكونوا نجوما جدد على ساحة الكرة المصرية وفي مقدمتهم محمد مجدي الذي سيكون محمد بركات جديد".

وعلى الجانب الآخر يخوض الفريق معسكر مغلق فى القاهرة يوم الخميس المقبل يستمر لمدة 10 أيام ومن المنتظر أن يلعب من خلاله من ثلاث إلى أربع مباريات ودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع