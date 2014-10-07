أردوغان: عين العرب على شفا السقوط.. ويجب تقوية «المسلحين المعتدلين» في سوريا

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن مدينة عين العرب (كوبانى بالكردية) السورية «على شفا السقوط» وذلك في الوقت الذي انتقد فيه الرئيس التركى عمليات القصف الجوى التي تقوم بها قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في المناطق المحيطة بالمدينة.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن أردوغان قوله أمام مجموعة من اللاجئين في مدينة غازى عنتاب الواقعة جنوب شرق تركيا «لن يكون بإمكانكم القضاء على هذا الإرهاب فقط من خلال الضربات الجوية» .

> وجدد أردوغان الدعوات لإقامة منطقة حماية وحظر للطيران فوق سورية قائلا أنه يتعين تقوية المقاتلين المعتدلين في المعارضة السورية.