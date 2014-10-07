دراسة بريطانية: العودة للحياة بعد الموت إكلينيكيًا ممكنة

بعد دراسة دامت 4 سنوات وفحص أكثر من 2000 حالة، توصل فريق من العلماء بجامعة «ساوثامبتون» البريطانية إلى وجود دليل على استمرار الوعي لمدة 3 دقائق على الأقل بعد الموت السريري، أو المعروف بالموت إكلينيكيا، وهو الأمر الذي كان مستحيلا من قبل.

وحسب صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، الثلاثاء، توصلت أكبر دراسة طبية عن الاقتراب من الموت إلى أن وقت مضى إلى احتمال استمرار الوعي حتى بعد توقف عمل الدماغ بشكل كامل، مصيفة أن الأمر لا يزال حتى الآن مثيرا للجدل وتدور حوله الشكوك بشكل واسع.

وبعد فحص نحو 2000 شخص ممن عانوا سكتات قلبية في 15 مستشفى في بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا.

ووجد الأطباء أن ما يقرب من 40% من الناس الذين نجوا بحياتهم، قد عايشوا نوع من «الوعي» خلال فترة الموت السريري أو الإكلينيكي قبل إعادة تشغيل قلوبهم من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المرضى زعم أنه ترك جسده تماما وظل يشاهد عملية إنعاش قلبه من زاوية الغرفة.

وعلى الرغم من كونه فاقد للوعي أو طبيا يعتبر ميتا لمدة 3 دقائق، روى الرجل، البالغ من العمر 57 عاما، تصرفات وأفعال فريق التمريض بشكل مفصل ووصف صوت الأجهزة المستخدمة في عملية الإنعاش، وهو ما تبين أنه حدث فعلا كما رواه بالضبط.

وقال الدكتور سام بارنيا، باحث سابق في جامعة ساوثهامبتون: «نحن نعرف أنه لا يمكن أن تعمل الدماغ عندما يتوقف القلب عن النبض، ولكن في هذه الحالة، نرى أن الوعي إدراكيا يبدو أنه استمر لمدة تصل إلى 3 دقائق أثناء توقف القلب تماما، وعلى الرغم من أن الدماغ تتوقف عن العمل أيضا في غضون 20-30 ثانية بعد توقف القلب».

ومن ضمن 2060 مرضى بالسكتة القلبية، نجا 330 وقال 140 إنهم شعروا بالوعي بينما يجري إنعاشهم.

وأشار البعض إلى رؤية ضوء ساطع أو وميض ذهبي أو شمس مشرقة، في حين روى الآخرين مشاعر الخوف أو الغرق أو الانجراف في مياه عميقة.