بالصور.. 14 خطوة تساعدك على الاختفاء من «فيس بوك»

هل تريد إخفاء نفسك تماما من الصفحة الرئيسية لموقع «فيس بوك» وفي نفس الوقت تتابع الأخبار والتطورات؟ إليك 14 خطوة ستساعدك على تجنب طلبات الصداقة العشوائية أو عدم الرد على رسائل محرجة في صندوق الرسائل؟

ونشرت مجلة «بيزنس إينسايدر» الأمريكية، الأسبوع الماضي، بعض النصائح الأمنية التي تجنبك الظهور على الموقع، سواء في صفحات أصدقائك أو صفحات الغرباء، في نفس الوقت الذي يمكنك فيه متابعة كل ما هو جديد على شبكة التواصل الاجتماعي.

وعند الانتهاء من تنفيذ تلك العملية، لان يستطيع أحد رؤية نشاطك على «فيسبوك» أو عرض الصور الخاصة بك، ولكن أصدقائك سيرون البيانات التعريفية الخاصة بك، ولكن صفحة أنشطتك ستكون فارغة تماما.

وأوضحت المجلة أنه يمكنك اختيار بعض تلك الخطوات، وليس عليك إكمالها جميعا، والخطوات الـ14 كالتالي: