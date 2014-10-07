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بالصور.. فرع جديد لـ«مطاعم السماء» في مصر: تناول وجبتك على ارتفاع 200 قدم

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«تعلق في الهواء وتناول عشاءك في السماء».. هكذا سيكون شعار المطعم المخطط إطلاق في قريبا، حيث سيمكنك التمتع بوجبة طعام ساخنة على ارتفاع 200 قدم على كرسي مزود بـ6 أحزمة أمان.

High-class food: A chef prepares the food for diners as they sit suspended above Toronto in Canada on the Dining In The Sky experience

Don't look down: Dinner In The Sky debuted in Brussels eight years ago, and has since toured 45 countries

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الثلاثاء، أن المطاعم الهوائية حول العالم تتكلف نحو 200 جنيه استرليني لحجز طاولة تكفي لاستيعاب 22 شخص، مضيفة أن تلك الأنواع من المطاعن من المرتقب تصميمها في مصر وسنغافورة واليونان قريبا.

High tea: Diners in Amiens, France, are served gourmet food as they enjoy views across the city

وأشارت الصحيفة إلى أن تجربة الطعام في السماء تم إطلاقها عام 2006، على يد البلجيكي ديفيد غيسلس، البالغ من العمر 49 عاما من بروكسل، والذي قال عن التجربة إنها «لافتة للنظر» ونجحت بالفعل في جذب عدد من السياح في دول مختلفة.

How's that for a view! Diners are suspended alongside the Jubelpark arches in Brussels, Belgium

A band plays on a platform alongside diners in Budapest, Hungary, during the Dining In The Sky experience

وذكرت الصحيفة أن التجربة نجحت في 45 دولة حول العالم، من ضمنها فرنسا، كندا، إسرائيل، الصين، بريطانيا، إسبانيا، دبي، لاس فيجاس.

Diners in Budapest, Hungary, look out over the stunning city views while enjoying a luxury meal

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