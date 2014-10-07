بالصور.. فرع جديد لـ«مطاعم السماء» في مصر: تناول وجبتك على ارتفاع 200 قدم

«تعلق في الهواء وتناول عشاءك في السماء».. هكذا سيكون شعار المطعم المخطط إطلاق في مصر قريبا، حيث سيمكنك التمتع بوجبة طعام ساخنة على ارتفاع 200 قدم على كرسي مزود بـ6 أحزمة أمان.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الثلاثاء، أن المطاعم الهوائية حول العالم تتكلف نحو 200 جنيه استرليني لحجز طاولة تكفي لاستيعاب 22 شخص، مضيفة أن تلك الأنواع من المطاعن من المرتقب تصميمها في مصر وسنغافورة واليونان قريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجربة الطعام في السماء تم إطلاقها عام 2006، على يد البلجيكي ديفيد غيسلس، البالغ من العمر 49 عاما من بروكسل، والذي قال عن التجربة إنها «لافتة للنظر» ونجحت بالفعل في جذب عدد من السياح في دول مختلفة.

وذكرت الصحيفة أن التجربة نجحت في 45 دولة حول العالم، من ضمنها فرنسا، كندا، إسرائيل، الصين، بريطانيا، إسبانيا، دبي، لاس فيجاس.