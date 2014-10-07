وكيله: شيكابالا سيحدد مصيره مع سبورتنج لشبونة

أكد سمير عبد التواب وكيل اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة أن اللاعب سيحدد مصيره مع الأسود في الفترة المقبلة.

وكان شيكابالا قد امتنع عن السفر للانضمام إلى فريقه عقب المشاركة مع منتخب مصر في مواجهة تونس بتصفيات الأمم الإفريقية، مما أدى لتوقيع عقوبات على اللاعب.

وقال عبد التواب لصحيفة (أو جوجو) البرتغالية: "شيكابالا سيحدد مصيره مع سبورتنج سواء بالاستمرار أو فسخ تعاقده مع النادي".

وأضاف "الأيام القليلة المقبلة ستشهد نهاية الأمر والوصول لإتفاق نهائي حول مستقبل اللاعب".

ولم يشارك شيكابالا إلا في دقائق قليلة مع سبورتنج لشبونة منذ انضمامه في يناير الماضي.