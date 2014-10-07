بالفيديو والصور.. روسيا تتزين احتفالا بعيد ميلاد “بوتين”

بدأت روسيا في التزين لاستقبال عيد ميلاد رئيسها فلادمير بوتين الذي قرر ولأول مرة خلا ل 15 عام التي شغل فيها منصب الرئاسة أو رئيس الوزراء أخذ إجازة ليحتفل بعيد ميلاده بعيدا عن الأنظار في غابات سيبيريا.

وقبل يوم واحد من عيد ميلاد بوتين أطلقت في موسكو حملة لبيع قمصان عليها صورة فلاديمير بوتين وعبارات مؤيدة له ولسياساته. وحظيت الحملة بإقبال كبير من قبل المواطنين، حيث توافد سكان موسكو على مركز “جوم” التجاري وسط العاصمة لشراء هذه القمصان.

فيما قرر فيتالي باناسيوك، رئيس اتحاد”الدببة القطبية” للغطاسين الرياضيين، أن يعبر نهر أوب في منطقة جسر بوجرينسك في مدينة نوفوسيبيرسك، رافعا العلم الروسي بيده.

وقال فيتالي إنه قرر أن يهدي هذا العبور لعيد ميلاد الرئيس بوتين، الذي يصادف يوم 7 أكتوبر حيث من المتوقع أن يصل الرئيس الروسي إلى نوفوسيبيرسك يوم 8 أكتوبر، وفقا لموقع “بيردسك اونلاين”.

يخطط فيتالي باناسيوك لعبور النهر ماسكا بيديه علما روسيا طوله 4 أمتار، ويسجل تهنأة للرئيس بوتين على شكل شريط فيديو. يقول فيتالي “فلاديمير بوتين يبذل كل جهد لإحياء روسيا الاتحادية كإمبراطورية عظيمة ويحاول أن يفعل الكثير لهذا البلد. أنا أحترمه وأكن له المحبة. أضف الى ذلك، أنه يعجبني لأنه – رجل رياضي”.

يقول نيكولاي غلوشكوف، بطل العالم في السباحة في المياه الباردة، أن سوء الأحوال الجوية يوم 6 أكتوبر حال دون تنفيذ عبور جماعي للنهر بمناسبة افتتاح جسر بوغرينسك، أما نيكولاي نفسه فقد استطاع في هذا اليوم عبور مسافة قدرها 7,5 كم.

فيما ذكر ايفان يرشوف مصمم مشروع “آنيا فانيا” لدعم الرئيس الروسي أنهم ينون خلال الأيام الثلاثة القادمة بيع حوالي 3 آلاف كنزة فضفاضة مطبوع عليها صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محلات “جوم” الشهيرة بموسكو.

وقال يرشوف ، فى تصريح لوكالة أنباء “إيتار ــ تاس” اليوم الثلاثاء، “بدأنا المشروع ببيع “القمصان الرئاسية” في 12 يونيو الماضي حيث لقى إقبالاً منقطع النظير، موضحا أن محلات “جوم” قامت بتخصيص جميع الأرباح من بيع القمصان لعلاج الصبي من مدينة سلافيانسك الأوكرانية جينيا ايزيكيان”.

> وتابع “أضفنا 4 طبعات جديدة للمشروع ، وهي تتضمن صور فلاديمير بوتين في لعبة الهوكي، وأثناء الصيد، ومع شبل نمر آمور”.

> ومن جانبها، أشارت مصممة المشروع آنا تريفونوفا إلى أن “هناك خطين من الملابس – الرجالية والنسائية”، لافتة إلى أن الكنزة الفضفاضة ستكون بقلنسوة أو بدونها على حد سواء .

> وأكد منظمو المشروع أن قمصان “تي شيرت” والكنزة الفضفاضة المطبوع عليها صور بوتين مصنوعة في روسيا ، ويبلغ ثمن الكنزة الفضفاضة 2900 روبل ( 73 دولارا)، وقميص الــ “تي شيرت” سيبلغ ثمنه أكثر قليلاً من ألف روبل(25 دولارا)، ولفت منظمو المشروع إلى بيع نحو 4 آلاف تي شيرت في المرحلة الأولى ، و8 آلاف تي شيرت اخر في المرحلة الثانية .

وفي سياق نفسه قرر نحو 100 ألف شخص من سكان الشيشان في شمال القوقاز الروسي المشاركة في مسيرة للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الشيشانية جروزني .

> وذكر الموقع الإلكتروني لراديو “صوت روسيا ” أن عيد ميلاد الرئيس الروسي ، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر ، احتفل به الشيشانيون بمسيرة كبيرة ضمت الآلاف من أبناء مدينة جروزني ، لافتا إلى أن المشاركين في المسيرة هتفوا “عاشت روسيا .. عاشت الشيشان” .

كما لم تبق المناسبة من دون صدى في الخارج، حيث أقام نشطاء تمثالا له في مدينة جنيف السويسرية تقديرا لجهوده في مجال حفظ السلام.

وقام الفريق بنحت تمثال يبلغ ارتفاعه 3 أمتار ونصبه تحت الرِجْل الغائبة لتمثال الكرسي المشهور في جنيف القائم على 3 أرجل فقط.وبهذا الشكل اراد الفريق الفني القول بضرورة التوازن الدولي.

كما اراد ناشطو الفريق التأكيد على أن بوتين يدعم دوما كل من بحاجة إلى مساعدة ويحاول الحيلولة دون سقوط ضحايا بقدر الإمكان.

أما تمثال “الكرسي المكسور” البالغ ارتفاعه 12 مترا فإنه معروف في العالم كله، وقام النحات لو جينيوف والفنان التشكيلي دانئيل برسيت بنحته. وتعود فكرة نحت التمثال إلى رئيس المنظمة غير الحكومية التي تساعد اللاجئين. ويرمز التمثال إلى الاحتجاج ضد استخدام الألغام المضادة للمشاة. ومن شأنه أن يذكر كل سياسي يزور جنيف بالثمن الغالي الذي يدفعه الإنسان في النزاعات المسلحة.

وتلقى الرئيس الروسي في هذا اليوم كثيرا من التهاني من الداخل والخارج. فقد بعث راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل ببرقية تهنئة إلى الرئيس، أعرب فيها عن امتنانه له على ما قام به فيما يتعلق بدعم الكنيسة والقيم الروحية التقليدية في روسيا، مشيرا إلى أن البلاد تعيش فترة صعبة وتواجه محاولات لممارسة الضغط عليها.