استجواب طالب ياباني حاول السفر لسوريا للانضمام لـ”داعش”

أكدت مصادر في طوكيو أن الشرطة اليابانية استجوبت طالبًا جامعيًا يابانيًا خطط لمغادرة اليابان اليوم الثلاثاء والتوجه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “داعش”.

وذكرت وكالة أنباء ” كيودو” اليابانية أن الطالب -الذي لم تكشف عن هويته- أخذ إجازة من جامعة هوكايدو ويعيش في طوكيو، ووضع خطة للسفر إلى سوريا اليوم للانضمام إلى “داعش” والقتال في صفوفه، وذلك بعد أن تخلى عن خطة مماثلة للسفر في شهر أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أنه تم استجواب الشاب – 26 عاما – اليوم بشكل تطوعي من جانب مكتب الأمن العام بشرطة العاصمة طوكيو، الذي قام بعدة مداهمات على عدة مواقع في العاصمة طوكيو.

وتشتبه الشرطة اليابانية في أن الطالب انتهك بندا في القانون الجنائي الياباني والذي ينص على عقوبة بالسجن بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات لمن يخطط أو يتآمر لشن حرب ضد دولة أجنبية بصفة شخصية.

أ ش أ