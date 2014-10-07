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وزير الصحة يفاجىء فريق الحجر الصحي بالمطار ويحيلهم للتحقيق بسبب الإهمال في استقبال الحجاج

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وزير الصحة يفاجىء فريق الحجر الصحي بالمطار ويحيلهم للتحقيق بسبب الإهمال في استقبال الحجاج وزير الصحة يفاجىء فريق الحجر الصحي بالمطار ويحيلهم للتحقيق بسبب الإهمال في استقبال الحجاج

وزير الصحة عادل عدوي

قرر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق موسع مع فريق الحجر الصحي القائم بالعمل في صالة ٣ ، وذلك بعد أن اكتشف خلال زيارة مفاجئة لمطار القاهرة، للتأكد من تفعيل الخطة التي تم وضعها لاستقبال الحجاج أعطال في أجهزة قياس الحرارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم معايرة الترمومتر اليدوي.

ووجد وزير الصجة، العمل منضبط بصالة الوصول الموسمية لاستقبال الحجاج العائدين ، ويتم من خلالها تطبيق الخطة الموضوعة بشكل جيد، كما أن الأطباء والتمريض يؤدون عملهم بشكل جيد.

وأشار الوزير، أنه تم استدعاء كل الفريق الطبي الوقائي ، وفرق من الحجر الصحي لتغطية وصول الحجاج بصالة ٣ .

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