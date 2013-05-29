إخلاء سبيل عصام سلطان في اتهامات إهانة القضاة بكفالة 5 آلاف جنيه

كتب : الوليد إسماعيل منذ 19 دقيقة

قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل التحقيق، إخلاء سبيل عصام سلطان "نائب رئيس حزب الوسط" في الاتهامات المنسوبة إليه بإهانة القضاة بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق.

كان سلطان حضر إلى مقر هيئة التحقيق وسط مجموعة من أنصاره وحضر معه عمروعبدالهادي، عضو جبهة الضمير، والدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون النيابية السابق ونائب رئيس حزب الوسط.

وقبل دخوله غرفة التحقيق، ردد بعض أنصاره عبارات منها "الشعب يريد تطهير القضاء"، بينما شددت قوات أمن دار القضاء العالي من توجدها امام مقر التحقيق.

وقال مصدر قضائي مطلع بمحكمة الاستئناف إن سلطان تقدم بطلب لرد القاضي ثروت حماد مصدر قرار ضبطه وإحضاره ورئيس هيئة التحقيق، وأشار المصدر إلى أن طلب الرد سيتم إحالته إلى دائرة بمحكمة الاستئناف لنظره شأنه شأن أي طلب للرد إلى أن يصدر فيه حكم سواء بالقبول أو بالرفض.

كان المستشار ثروت حماد، أصدر قراره بضبط وإحضار سلطان بعد أن امتنع عن المثول أمامه للتحقيق في البلاغات المقدمة من القضاة ضد عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة تتهمهم بإهانة القضاة والتي وصلت جملة القضاة الموقعين عليها 1164قاضيا.

وقال مصدر على التحقيقات إنه تم استدعاء سلطان ثلاث مرات للتحقيق، وفي كل مرة كان يرسل محاميًا يعتذر عن الحضور ويطلب موعدًا جديدا فقررت هيئة التحقيق ضبطه وإحضاره، كما أرسلت مذكرة إلى وزير العدل للتقدم بطلب إلى مجلس الشورى لرفع الحصانة البرلمانية ةعن صبحي صالح، عضو مجلس الشورى للتحقيق معه في ذات القضية.