أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

انفجار قنبلة بدائية الصنع ببني مزار بالمنيا‎ بدون خسائر بشرية

Google+ Print
انفجار قنبلة بدائية الصنع ببني مزار بالمنيا‎ بدون خسائر بشرية انفجار قنبلة بدائية الصنع ببني مزار بالمنيا‎ بدون خسائر بشرية

قنبلة بدائية الصنع – ارشيفية

انفجرت منذ قليل، قنبلة محلية الصنع أعلى كوبرى قرية “اشروبه”، التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وخبراء المفرقعات لمكان اﻻنفجار إجراء مسح شامل للمنطقة المحيطة بالكوبري، تحسبًا لوجود متفجرات آخرى.

وكان اللواء أسامة متولي مساعد وزير الداخلية أمن المنيا، تلقى إخطار من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بسماع دوي انفجار بقرية “اشروبه” بمركز بني مزار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وخبراء المفرقعات لمكان اﻻنفجار ﻻجراء مسح شامل للمنطقة المحيطة بالكوبري، تحسبًا لوجود متفجرات آخرى.

وتبين انفجار قنبلة بدائية الصنع أعلي كوبرى القرية، وعقبها كثفت أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا