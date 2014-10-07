انفجار قنبلة بدائية الصنع ببني مزار بالمنيا‎ بدون خسائر بشرية

انفجرت منذ قليل، قنبلة محلية الصنع أعلى كوبرى قرية “اشروبه”، التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وخبراء المفرقعات لمكان اﻻنفجار إجراء مسح شامل للمنطقة المحيطة بالكوبري، تحسبًا لوجود متفجرات آخرى.

وكان اللواء أسامة متولي مساعد وزير الداخلية أمن المنيا، تلقى إخطار من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بسماع دوي انفجار بقرية “اشروبه” بمركز بني مزار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وخبراء المفرقعات لمكان اﻻنفجار ﻻجراء مسح شامل للمنطقة المحيطة بالكوبري، تحسبًا لوجود متفجرات آخرى.

وتبين انفجار قنبلة بدائية الصنع أعلي كوبرى القرية، وعقبها كثفت أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة.