كاميرون يحث معتقل بريطاني سابق بجوانتانامو على منح معلومات بشأن داعش لأجهزة ‏المخابرات ‏

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، المعتقل البريطاني السابق في جوانتانامو معظم بيج إلى تمرير أي معلومات يمتلكها لأجهزة المخابرات بشأن مسلحي داعش الذين يقفون وراء اختطاف الرهائن.
وقال إنه كان يمتلك معلومات عمن هم هؤلاء الأشخاص، فإنه يجب عليه تقديمها لأجهزة المخابرات.
كان المعتقل البريطاني السابق في جوانتانامو قد صرح اليوم بأنه يعلم الأشخاص الذين كانوا يمسكون بموظف الإغاثة البريطاني آلان هننج، الذي قتله تنظيم الدولة في العراق والشام ”داعش”.
وقال بيج ـ في تصريحات لبرنامج “توداي” على إذاعة “بي بي سي راديو 4″ ـ إنه يعلم مسلحون في مراتب قيادية في تنظيم داعش .. مشيرا إلى أنه ساعد من قبل على إطلاق سراح رهائن احتجزهم التنظيم الإرهابي في سوريا.
وقال معظم بيج إن استجابة الحكومة البريطانية في التعامل مع أزمة آلان هننج لم تكن كافية.
وكشف بيج عن اتصالات مع وزارة الخارجية مرتين لعرض مساعدته، وأبلغوه بينما كان في السجن أنه يمكنه إرسال رسالة إلى داعش.
وأضاف أن الحكومة “لم ترغب حقا في أن أرسل هذه الرسائل التي كانت ستساعد في اطلاق سراح آلان هننج”.
أ ش أ