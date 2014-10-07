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كاميرون يحث معتقل بريطاني سابق بجوانتانامو على منح معلومات بشأن داعش لأجهزة ‏المخابرات ‏

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كاميرون يحث معتقل بريطاني سابق بجوانتانامو على منح معلومات بشأن داعش لأجهزة ‏المخابرات ‏ كاميرون يحث معتقل بريطاني سابق بجوانتانامو على منح معلومات بشأن داعش لأجهزة ‏المخابرات ‏

– رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون -

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، المعتقل ‏البريطاني السابق في جوانتانامو معظم بيج إلى تمرير أي معلومات يمتلكها لأجهزة المخابرات ‏بشأن مسلحي داعش الذين يقفون وراء اختطاف الرهائن.‏

وقال إنه كان يمتلك معلومات عمن هم هؤلاء الأشخاص، فإنه يجب عليه تقديمها لأجهزة ‏المخابرات.‏

كان المعتقل البريطاني السابق في جوانتانامو قد صرح اليوم بأنه يعلم الأشخاص الذين كانوا ‏يمسكون بموظف الإغاثة البريطاني آلان هننج، الذي قتله تنظيم الدولة في العراق والشام ‏‏”داعش”.‏

وقال بيج ـ في تصريحات لبرنامج “توداي” على إذاعة “بي بي سي راديو 4″ ـ إنه يعلم مسلحون ‏في مراتب قيادية في تنظيم داعش .. مشيرا إلى أنه ساعد من قبل على إطلاق سراح رهائن ‏احتجزهم التنظيم الإرهابي في سوريا.‏

وقال معظم بيج إن استجابة البريطانية في التعامل مع أزمة آلان هننج لم تكن كافية.‏

وكشف بيج عن اتصالات مع وزارة الخارجية مرتين لعرض مساعدته، وأبلغوه بينما كان في ‏السجن أنه يمكنه إرسال رسالة إلى داعش.‏

وأضاف أن الحكومة “لم ترغب حقا في أن أرسل هذه الرسائل التي كانت ستساعد في اطلاق ‏سراح آلان هننج”.‏

أ  ش أ

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