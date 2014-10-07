صحيفة تركية: طائرات “التحالف الدولي” تستهدف مواقع لتنظيم “داعش” بالقرب من الحدود السورية التركية

قامت طائرات يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تنظيم “داعش” بضرب مواقع خاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي بالقرب من الحدود السورية والذي يحاصر القوات الكردية التي تدافع عن مدينة كوباني ذات الأغلبية الكردية.

وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة “تودايز زمان” التركية، أن الضربات الجوية اليوم الثلاثاء جاءت بعد أن تمكن مقاتلو الجماعة المتطرفة من الدخول إلى أحياء كوباني، التي يطلق عليها العرب اسم “عين العرب”، وهي مدينة استراتيجية تقع بالقرب من الحدود التركية.

وأضاف الموقع أن الصحفيين على الجانب التركي من الحدود سمعوا أزيز طائرات حربية قبل تصاعد سحابتين كثيفتين من الدخان في غرب كوباني.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قد وجه عدة ضربات جوية على مدار الأسبوعين الماضيين بالقرب من مدينة كوباني في محاولة لمساعدة القوات الكردية المدافعة عن المدينة ولكن يبدو أن هذه الطلعات لم تحقق كثيرا من النجاح في إبطاء تقدم مقاتلي داعش الذين تمكنوا من الاستيلاء على عدة قرى خلال تقدمهم السريع الذي بدأ في شهر سبتمبر الماضي.

وقد نتج عن الهجوم الذي شنه مقاتلو داعش هروب ما يقرب من 160 ألف سوري وهو ما وضع عبئا جديدا على القوات الكردية التي تقاتل لوقف تقدم المسلحين المتطرفين، كما فر مزيد من المدنيين من كوباني أمس الإثنين.

وفي صباح اليوم الثلاثاء سمع بين وقت وآخر دوي أعيرة نارية في كوباني وتم رؤية علم القوات الكردية المعروفة باسم “وحدات الحماية الشعبية” يرفرف فوق أحد التلال في وسط كوباني، فيما رفع متطرفو داعش علمين سوداوين في ضواحي كوباني.

أ ش أ