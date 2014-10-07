كرة يد - الزمالك: حسن يسري بداية صفقات مميزة .. واللاعب: سنعيد الأمجاد

أكد حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك سعادته بالتعاقد مع حسن يسري نجم الفريق البيض السابق بعد عودته من رحلة احتراف في قطر.

وقال غريب للصحفيين عقب توقيع يسري لمدة موسمين: "حسن يسري من العناصر المميزة في كرة اليد المصرية، ونسعى لإبرام العديد من الصفقات المميزة".

واحترف يسري مع عدة نجوم من الزمالك في قطر خلال السنوات الماضية التي شهدت هبوط مستوى فريق كرة اليد الذي وصل لكأس العالم للأندية ثلاث مرات سابقة.

وأضاف "بدأنا الصفقات بإعادة وائل فهيم، حسن يسري بجانب أيمن صلاح المدير الفني وحمادة الروبي مدرب عام بالجهاز".

وأتم "إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعمل على إعادة أمجاد فريق كرة اليد".

يسري يتحدث

ومن جهته أكد حسن يسري سعادته بعودته لبيته مرة أخرى بعد انتهاء تعاقده في 30 يونيو الماضي.

وقال يسري في تصريحات صحفية: "أردت العودة للنادي الذي نشأت فيه ووجدت كل الترحاب من الإدارة ووقعت موسمين".

وأضاف "هناك العديد من الطيور المهاجرة من الفريق الكبير للزمالك يريدون العودة ولكن عقودهم مستمرة مع أنديتهم".

وتابع "حققنا من قبل العديد من النجاحات والإنجازات بطل إفريقيا وبطل مصر وثالث العالم .. كل هذا سنسعى لإعادته لبناء فريق يستمر 10 15 عاما مقبلة".