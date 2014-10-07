عمرو موسى: لم أقرر الترشح في الانتخابات حتى الآن

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يتصاعد النشاط السياسي والحزبي، والاجتهادات الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بالترشيحات للمقاعد الفردية وإعداد القوائم، مشيرا إلى أن ذلك أمر طبيعي ومطلوب.

وأضاف «موسى» في بيان الثلاثاء، أنه من الضروري أن تعد قائمة مدنية وطنية تستهدف انتخاب كفاءات وقدرات تستطيع ممارسة عملية التشريع والرقابة البرلمانية وتلبي مطالب الدستور وشروط القانون.

وتابع: «بالنسبة للمقترحات والمطالبات العديدة التي تلقيتها بشأن الترشح في الانتخابات النيابية فإن موقفي هو ما أعلنته من قبل، أنني لن أنضم إلى أي قائمة لا تلبي هذه المتطلبات، وأن تكون جامعة غير حزبية، وهو ما لم يتوافر حتى الآن».

وتابع: «ما يتردد أو يتداول من أسماء في القوائم والتحالفات المختلفة، فأشكر كل من أشار إلى اسمي من بينها، ولكن قراري بشأن دخول الانتخابات من عدمه يخضع للعديد من المعطيات، ولم يتخذ بعد».