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الطلاب ريان و مينا ودعاء نومينيه هذا الأسبوع من "ستار أكاديمي"

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الطلاب ريان و مينا ودعاء نومينيه هذا الأسبوع من "ستار أكاديمي" الطلاب ريان و مينا ودعاء نومينيه هذا الأسبوع من "ستار أكاديمي"

الثلاثاء 07-10-2014 15:05

يخوض الطالبان السعودي ريان عبد الرحمن والمصري مينا عطا خطر التسميات للمرّة الأولى هذا الأسبوع، وتنضم اليهما الطالبة المصريّة دعاء السبيعي للمرّة الثانية، بعد وقوعها في دائرة الخطر، وعودتها الى الأكاديميّة في البرايم السابق.
وسيتواجه الطلاب الثلاثة هذا الخميس، في البرايم الخامس من "ستار أكاديمي"، حيث سيُعلن في ختام السهرة إسما الطالبان اللذان سينقذهما تصويت الجمهور والطلاّب، وليغادر رابع المشتركين الأكاديميّة.
السهرة الخامسة تحييها النجمة لطيفة التونسيّة، التي ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها، كما سيطلّ النجم فادي اندراوس، بعد إطلاقه أغنيته الجديدة " لما تكون".

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