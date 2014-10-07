ميرفت أمين:هذه هي قصتي مع طليق ابنتي

أكدت الفنانة ميرفت أمين في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنها لا تعرف معنى أن تكون حماة سوى في فيلمها "حماتي بتحبني" مع الممثل والمغني حمادة هلال، موضحة أن علاقتها بالممثل شريف رمزي لم تختلف عندما كان متزوجاً من ابنتها "منّة الله"، أو بعد الانفصال عنه، وأكدت أنها تعامله مثلما تعامل ابنها، وأنه بعد الانفصال كان يزورها في منزلها وأشارت إلى أنها صوّرت فيلمها "بتوقيت القاهرة" معه دون وجود أي مشاكل أو تغير في المعاملة.

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