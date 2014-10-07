نانسي عجرم تحتفل بزفاف ابنة مدير أعمالها جيجي لامارا

احتفل جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، بزواج ابنته رانيا، في منزله الكائن في منطقة أنطلياس.

وقد حرصت نانسي على حضور الحفل مع زوجها الدكتور فادي هاشم، ونشرت صورة مشتركة لهما واكتفت بالكتابة تحتها " من زفاف خاص".

العروس رانيا التي لفتت الأنظار بأناقتها وجمالها حرصت على التعامل مع خبير التجميل فادي قطايا، الذي تتعامل معه نانسي أيضاً في اطلالتها في الفيديو كليب وجلسات التصوير وكذلك في إطلالتها التلفزيونية.

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