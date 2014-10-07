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دولف لندجرين في شرم الشيخ

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الثلاثاء 07-10-2014 15:32

وصل النجم العالمي Dnolph Lundgre إلى منطقة شرم الشيخ السياحية في ، من أجل التحضير لفيلم جديد من بطولته.
ونشر الممثل على صفحته الخاصّة في "فيس بوك" صورة له، في وسط البحر الأحمر، وأرفقها بتعليقٍ، قال فيه إنه يُعاين أماكن تصوير فيلمه الجديد، مشيراً إلى روعة المكان ومدى الرقي والجمال الذي لاحظه فيه.
كما شكر النجم محافظ جنوب سيناء، وأعرب له عن امتنانه لحسن استقباله.
يُذكر أنّ هذه الزيارة هي الأولى للممثل Dolph Lundgren إلى مصر ومنطقة شرم الشيخ بالتحديد.

 

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