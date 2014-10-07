وفاة الممثلة ماريان سياديس عن 86 عاماً

توفيت الممثلة الأمريكية الشهيرة، Marian Seldes، في منزلها بمانهاتن عن عمر ناهز الـ86 عاماً.

وقد أصدر الناطق الإعلامي باسم شقيقها، Timothy Seldes، بياناً، أكد فيه أنها توفيت بعد معاناة طويلة مع المرض.

Seldes قدّمت أعمالاً في السينما والتلفزيون والإذاعة، وإن بقيت أعمالها المسرحية هي الأكثر شهرة، حيث أطلّت لأوّل مرة على مسارح "برودواي، في عام 1948.

يُذكر أن Marian Seldes كانت رُشّحت 5 مرات لجوائز " Tony"، وفازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها في A Delicate Balance، في عام 1973، كما حازت على جائزة " Tony" عن مجمل أعمالها الفنية في عام 2010.