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سعد المجرد يمنع من الغناء في أبو ظبي

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سعد المجرد يمنع من الغناء في أبو ظبي سعد المجرد يمنع من الغناء في أبو ظبي

الثلاثاء 07-10-2014 18:05

كان من المفترض أن يحي الفنان المغربي سعد المجرد صاحب أغنية "أنتي" حفلاً ثاني ايام عيد الأضحى المبارك بمشاركة الفنانة مشاعل زوجة الفنان عصام كمال و لكن لأسباب لم يفصح عنها بعد فقد تم رفض تأشيرة دخول المجرد إلى عاصمة الإمارات المتحدة العربية أبو ظبي فهل يا ترى تم رفض تأشيرة دخوله لأسباب تصريح الغناء في الحفل المذكور أم لأسباب أخرى؟ علماً بأن المجرد لديه سابقة وخصوصاً مع أهل الصحافة حينما قام بدهس الصحافي المغربي مراد العشابي بسيارته على خلفية التقاط صور له وما أعقبه من تطورات، والذي كان يمكن معالجته بطريقة أخرى بعيدة عن لغة الغضب والانفعال". كما أن لديه سابقة أخرى من خلال إحيائه حفلاً في "موروكو مول" بمدينة الدار البيضاء فقد تأخر عن الحفل لمدة أكثر من ساعتين ورفض إعطاء أي تصريحات لوسائل الإعلام ما أدى إلى غضب الوسائل الإعلامية في تلك الليلة.
فهل بدأت تلك الحوادث بعد أن تم توقيعه مع إحدى الشركات الكويتية التي يمتلكها أحد الأشخاص المهمة في الكويت، أم أنه إهمال وعدم إدراك المسؤولية في الفترة التي بدأ نجمه يسطع فيها أو تملكته النرجسية؟.. والسؤال هنا: ماذا بعد؟.

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سيدتي