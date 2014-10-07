جان ماري: لهذه الأسباب ارتديت "المايوه" في الكليب

من عالم الجمال إلى عالم الغناء، هكذا قدمت جان ماري قنصل نفسها في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمام الصحافة في فندق "المركزية_مونرو"، حيث طرحت أول أغنية لها بعنوان"لوف يو لوف يو" على طريقة الفيديو كليب، الذي تمّ تصويره في تايلاند تحت إدارتها.

وعن الجرأة التي قدمتها جان ماري في كليبها، حين ظهرت بلباس البحر (المايوه) قالت: "أعشق كلّ ما له علاقة بالبحر. وقدّمت هذا الكليب على طبيعتي ومن دون تكلف". وتابعت: "كليبي يحتاج إلى ارتداء "المايوه"، فلا يعقل أن أرتدي ثوباً آخر، وأنا أصوّر على البحر". وتابعت: "في حال قمت بإنهاء صوت الموسيقى من الكليب، تشعر وكأنك تشاهد كليباً أجنبياً".

ورفضت جان ماري اتهامها بالإغراء، معتبرة أنّه من الممكن أن ترتدي المرأة أو الفنانة ثوباً طويلاً وتمارس إغراء كبيراً أكثر من المرأة التي ترتدي "المايوه".

وفي ردّ على القول بأنّها تحاول اعتماد منهج "خالف تعرف" للارتقاء في عالم الغناء، شدّد جان ماري على أن لا مخطط لديها من هذا النوع، في وقت تسعى إلى الغناء، وإلى إثبات نفسها في الساحة، إذ تعشق كلّ ما له علاقة بعالم الفن، سواء على سمتوى الغناء أو التمثيل أو تقديم البرامج.

ورداً على سؤال، على هامش المؤتمر، أقرّت جان بأنّ هذا هو اسمها الحقيقيّ، وهي لم تفكّر في تغييره، مشدّدة على أنّها تحبّه جداً، وليست بحاجة إلى اسم آخر.

وخلال المؤتمر الصحافي، أشارت جان ماري إلى أنها تسعى للوصول إلى هوليوود، طالما أن حملها كبير، فهي تقوم بما تشعر به وتحبّه ولا مانع لديها من وصفها بالفتاة المثيرة.

وعن جديدها، أشارت جان ماري إلى أنّها "بصدد التحضير لأغنية جديدة مع الفنانة كارين عيد"، على أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب لاحقاً.

الحكم على جان ماري من أوّل عمل لها لايزال مبكراً. لكن الإطلالة الأولى تبشّر بالخير، إذا عرفت جان ماري العمل على نفسها.