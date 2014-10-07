مصرع 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء في قنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم اليوم، الثلاثاء، صعقاً بالكهرباء أثناء قيامهم بإخماد حريق بأحد المنازل بقرية الدير الشرقى بمركز قنا.

كان اللواء حسن السوهاجى، مدير أمن قنا قد تلقى أخطاراً بمصرع 3 أشخاص، وكشفت تحريات النقيب أبوالمجد سالمان، معاون مباحث مركز قنا أنه أثناء قيام كل من «محمد. ع. ص»، و«عزت. أ. م»، و«محمود. ع» من قرية الدير الشرقى بإطفاء النيران في أحد المنازل المهجورة لمنازلهم صعقهم التيار الكهربائى نتيجة وجود سلك كهربائى مكشوف بالمنزل. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.