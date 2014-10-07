6 أخطاء تجنبيها عند غسل شعرك بالشامبو

إذا كنت تعاني من شعر خفيف أو من قشرة في فروة رأسك أو حتى تساقط مستمر في شعرك، فقد يكون هذا الأمر ليس نتيجة التغييرات الجوية، بل قد يكون بسبب روتينك الخاطئ عند غسل شعرك.

إليك بعض هذه الأخطاء التي قد تتسبب في تساقط شعرك وظهور القشرة به فتجنبيها:

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1. عدم ترطيب الشعر بما يكفي

يجب عليك التأكد من أن منتجات الشعر الخاصة بك تحتوي على نسبة ترطيب كافية للحفاظ على فروة الرأس مع الاهتمام بتركها على شعرك من ثلاث إلى أربع دقائق لتحصلي على الترطيب اللازم.

2. الإكثار من وضع الشامبو للحصول على رغوة عالية

الكثير من السيدات يعتقدن بأنه كلما زادت كمية الشامبو على الشعر كلما أصبح الشعر نظيفاً أكثر، لكن هذا الأمر غير صحيح، وعليك وضع كمية مناسبة من الشامبو مع الاكتفاء برغوة بسيطة مع الماء لتنظيف الشعر جيداً دون إيذائه.

3. فرك فروة الرأس بكل اليد

هذا الأمر شديد الخطورة، فاستخدام اليدين لفرك فروة الرأس يمكنه أن يقطع خصلات شعرك ويسبب لها التكسر، فاستبدلي هذا الأمر بالتدليك الخفيف لفروة الرأس بأطراف أصابعك.

4. التكرار في غسل الشعر بالشامبو

قد تعتقدين أن غسل الشعر بالشامبو ثم شطفه وإعادة غسله مرة أخرى يفيد الشعر ويجعله أكثر نظافة، ولكن هذا الأمر قد يساهم في تقصف شعرك وبهتان لونه.

5. عدم شطف الشعر جيداً

عليك غسل الشعر جيداً والتأكد من إزالة جميع جزيئات الشامبو من فروة الرأس، فبقايا الشامبو قد تظهر القشرة على فروة رأسك.

6. غسل الشعر بالشامبو أكثر من مرة في الأسبوع

لا تكثري من استخدام الشامبو عند كل استحمام، فقط اكتفي بغسل شعرك بالشامبو مرة أسبوعياً إذا كان جافاً، ومرتين إذا كان دهنياً.

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