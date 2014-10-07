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يارا تعتمد الإثارة بمكياج مقتبس

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يارا تعتمد الإثارة بمكياج مقتبس يارا تعتمد الإثارة بمكياج مقتبس

الثلاثاء 07-10-2014 16:36

نشرت يارا صورها في الكليب الجديد " عايش بعيوني" بإطلالة لافتة ومميزة. لكنّ المفاجئ كان التغيير الواضح في طريقة تطبيق المكياج ،حيث انتقلت من الرومانسية والنعومة إلى الجرأة والقوة في اعتماد الألوان الصارخة. ولم يقتصر مكياجها على الظلال الدخانية التي جعلت عينيها تبدوان أكبر، بل على أحمر الشفاه البنفسجي الداكن الذي يعتبر من آخر صيحات الجمال.
هذا اللون المميز اعتمدته العديد من النجمات مثل: Jennifer Lopez, Rihanna, Beyonce, Katy Perry. كما وانتشر في مستحضرات التجميل من عدة علامات تجارية: Chanel, Dior, Mac, Giorgio Armani و Yves St Laurent

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إليك – بالصور- النجمات اللواتي اعتمدن اللون البنفسجي الداكن لشفاه جريئة. أي نجمة تجدينها الأجمل؟
وبما أن أحمر الشفاه البنفسجي الداكن احتل عروض الجمال، ها هي النجمات العربيات يبدأن باستخدامه، إذ أنه يليق بالبشرة السمراء. موقع "سيدتي نت" سيعرفك على طريقة تطبيق هذا اللون.
بالرغم من أن اللون البنفسجي الداكن مناسب للموضة الرائجة، إلا أن استخدامه لا يمكن أن يكون بشكل خجول، إذ أنه يمنح إطلالتك إثارة قوية حتى أكثر من الأحمر الداكن.

نصائح لوضع أحمر الشفاه الداكن على غرار يارا:

ننصحك أولاً بتجربة اللون البنفسجي على بشرتك قبل شرائه: أحضري قطعة من القطن ومرّريها على طول الجانب من أحمر الشفاه، حيث أنّ الناس عادة لا تمسّ هذه المنطقة، ثم ضعيه على شفتيك لمعرفة ما إذا كان يضيء وجهك أو يجعلك تبدين متعبة، إذا كان يضيء بشرتك، يكون هذا الظل مناسباً لك.
وضع أحمر الشفاه باستخدام فرشاة الشفاه: إنها أفضل طريقة لوضع أحمر الشفاه، تحديداً لهذا الظل الداكن، إذ يمكن أن يلطّخ الوجه، حتى أكثر من اللون الأحمر. إذاً، عليك أن تتأكدي من أنك تضعينه بدقة. وننصحك بوضعه من الزاوية الخارجية من الفم إلى الخط العلوي والسفلي للشفاه، ثم ملء بقية الشفّة.
لا تستخدمي ملمع الشفاه: يعتبر اللون البنفسجي الداكن من الألوان الجريئة والقوية. لذلك، يفضّل ألا تضيفي إليه ملمع الشفاه كي لا يبدو صارخاً جداً. لكن، إذا كنت ّة على استخدامه، ننصحك بوضعه في وسط الشفة فقط.


لا تتردّدي سيدتي في تطبيق أحمر الشفاه البنفسجي الداكن، فهذا اللون الفريد، المميّز والقويّ سيمنحك الثقة لا سيما في الحفلات والمناسبات ، إذ سيجعل كل الأنظار تتجه نحوك.

 

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سيدتي

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