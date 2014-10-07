وزير الري: حفر 259 بئرا جوفية بالدلتا ووادي النيل

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة ممثلة في قطاع المياه الجوفية انتهت من حفر عدد من الآبار الجوفية في نطاق شرق ووسط وغرب الدلتا، تضمنت تنفيذ 33 بئرا إنتاجية بالمنوفية، و7 آبار بزفتى.

وأشار إلى أنه يجري حاليا تسليم 44 بئرا لغرب البحيرة، وتجهيز 87 بئرا إنتاجية على ترعة النوبارية لتوفير المياه اللازمة لحل مشاكل ترعة الحمام بمحافظة البحيرة.

وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تستهدف حل مشاكل نقص المياه بنهايات الترع وضمان وصول المياه إلى كل الزمامات والأراضي الزراعية طبقا للمناسيب المقررة.

وأوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من الآبار الجوفية في نطاق جنوب الوادي، تضمنت 14 بئرا إنتاجية بكوم أمبو، وحفر 29 بئرا إنتاجيا على الترع المتعبة بأسوان.