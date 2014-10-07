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بيدرو: فابريجاس تعرض لانتقادات غير عادلة في برشلونة

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بيدرو: فابريجاس تعرض لانتقادات غير عادلة في برشلونة بيدرو: فابريجاس تعرض لانتقادات غير عادلة في برشلونة

(إفي): أكد اللاعب الإسباني الدولي بيدرو رودريجيز، مهاجم برشلونة، أن الدوري الإنجليزي الممتاز "يقدر سيسك فابريجاس بالشكل الذي يستحقه" وتأسف على رحيله من الفريق الكتالوني ولكنه اعترف في الوقت نفسه بأنه "كان هناك انتقادات غير عادلة بحق سيسك داخل البرسا".

واعترف بيدرو قائلا: "لا يفجائني ما يحدث مع سيسك في تشيلسي لأنه لاعب عظيم ومن أفضل لاعبي خطط الوسط، يمتاز بسرعة بديهية ولديه مثابرة كبيرة".

وأضاف: "في البريميرليج يتم تقدير سيسك كما ينبغي، بما كان يتعرض لانتقادات تفوق الحد وغير عادلة في برشلونة، هذا ما يحدث دائما في الأندية الكبرى. هو سعيد للغاية وانا سعيد من أجله، هو يستمتع هناك وهذا أمرا يبعث على السرورو".

يشار إلى أن بيدرو يلعب دقائق أقل مما هو متوقع مع البرسا منذ تولي لويس إنريكي تدريب الفريق، وبالرغم من ذلك أعرب اللاعب عن أمله في انتهاء عقوبة المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز لبدء مشاركته في مباريات الفريق.

وقال: "الأمر صعب دائما كل عام. هناك الكثير من الصعوبات داخل البرسا لأن المهاجمين من الأفضل في العالم. أرغب في عودة لويس لأنه سيساعدنا كثيرا. هو لاعب كبير، والمنافسة التي خضتها خلال الاعوام السبع الأخيرة كانت على نفس المنوال حيث أتدرب لكي أحسن من أدائي".

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