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ضبط “52″ لفافة هيروين بحوزة مدرس ببورسعيد

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ضبط “52″ لفافة هيروين بحوزة مدرس ببورسعيد ضبط “52″ لفافة هيروين بحوزة مدرس ببورسعيد

المتهم بحوزته المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبط مدرس بحوزته 52 لفافة هيروين

وقد وردت معلومات للرائد محمد يسرى – وكيل قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن بورسعيد مع النقيب أحمد جمال – رئيس فرع الإدارة العامة لمكافة المخدرات ببورسعيد  بقيام المدعو “م. ج. ا” و شهرته “البيسو” – مدرس – مقيم دائرة قسم الزهور – سبق إتهامه فى عدد من القضايا مابين ( سرقة – سلاح بدون ترخيص) بترويج مخدر “الهيروين” على بعض الصبية مستقلًا السيارة رقم ( 6582 ط ع ص) أجرة بورسعيد تاكسى “قيادتة” .

عقب تقنين الإجراءات تم اعداد كمين للمذكور بنطاق حى الزهور وتم ضبطة حال قيادة للسيارة سالفة الذكر و بحوزته عدد (52 لفافة) “تذكرة” لمخدر الهيروين بقصد “الإتجار” وكذا عدد (10) أقراص مخدرة بقصد “التعاطى” ومبلغ مالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية .

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