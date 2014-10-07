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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحيانا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر .. والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا خاصة فوق البحر وتكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق الداخلية المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية والداخلية ليلا وصباح الغد الباكر مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف أو الضباب.   

الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 35 كم/ساعة على اليابس وتكون شمالية غربية / 30 - 45 كم/ساعة فوق البحر تصبح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 08 - 20 كم/ساعة بوجه عام مع آخر الليل وصباح الغد الباكر.
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>                               درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                     36     27               85        30 .
> دبي                         36    28               80       35 .
> الشارقة                     37    26                85       35.
> عجمان                     36     27               85       35 .
> أم القيوين                 37      26              85        30 .
> رأس الخيمة              37      25               85       30 .
> الفجيرة                   39      29               80        25 .
> العين                     38      28               85         20  .
> ليوا                       38     26               90         20 .
> الرويس                  36     28               85          35.
> السلع                    36      27               90          35.
> دلما                      35     29               85           40 .
> طنب الصغرى          34      29              85           45 .
> طنب الكبرى            34      29              85            45 .
> أبوموسى               35      29               85          40.

 

 

 

 
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