إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية وحزب الله مسئولية الاعتداء على جيشها

وأضاف “أفيخاى”، إن التفجير الأولى سبب جرح جندييْن بجروح طفيفة، مشيرًا إلي أن الجيش قصف بالمدفعية موقعيْن تابعيْن لمنظمة حزب الله في محيط منطفة الحدود في جنوب لبنان.واعتبر “أفيخاى”، حادث تفجير العبوة الناسفة ضد جيش اسرائيل على الحدود عملاً خطيرًا وخرقًا فادحا للسيادة الاسرائيلية.وحمل “أفيخاى”، الحكومة اللبنانية ومنظمة حزب الله مسؤولية أي محاولة للمس بمواطني دولة إسرائيل أو بجنود جيش الدفاع.