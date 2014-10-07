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إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية وحزب الله مسئولية الاعتداء على جيشها

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إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية وحزب الله مسئولية الاعتداء على جيشها إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية وحزب الله مسئولية الاعتداء على جيشها

قال أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، إن جيش الاسرائيلى قصف بالمدفعية موقعيْن لحزب الله في جنوب لبنان ، ويحمل حكومة لبنان ومنظمة حزب الله، مسؤولية خرق السيادة الاسرائيلية وأي اعتداء ضد جنود جيش الدفاع أو المواطنين الاسرائيليين.

وأضاف “أفيخاى”،  إن التفجير الأولى سبب جرح جندييْن بجروح طفيفة، مشيرًا إلي أن  الجيش قصف بالمدفعية موقعيْن تابعيْن لمنظمة حزب الله في محيط منطفة الحدود في جنوب لبنان.واعتبر “أفيخاى”، حادث تفجير العبوة الناسفة ضد جيش اسرائيل على الحدود عملاً خطيرًا وخرقًا فادحا للسيادة الاسرائيلية.وحمل “أفيخاى”، اللبنانية ومنظمة حزب الله مسؤولية أي محاولة للمس بمواطني دولة إسرائيل أو بجنود جيش الدفاع.

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