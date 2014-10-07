أخبار عاجلة

كأس البرتغال: ملخص الشوط الأول لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين تشافيس وفيتوريا جيماريش -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إيناسيو يحضر مباراة الزمالك والشرقية -
«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري -
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا -
مساء dmc - العرب اللندنية : ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرائع -
مساء dmc - إريك تريجر : لقاء الرئيسين أفضل فرصة لترامب لإبرام إتفاقيات جيدة مع السيسي -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الهدف الأول لفريق تشافيس في مباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال أمام فيتوريا جيماريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حوار – حمادة صدقي: رحلت بسبب اختلاف مع الإدارة.. وصنعت 10 إنجازات لسموحة

Google+ Print
حوار – حمادة صدقي: رحلت بسبب اختلاف مع الإدارة.. وصنعت 10 إنجازات لسموحة حوار – حمادة صدقي: رحلت بسبب اختلاف مع الإدارة.. وصنعت 10 إنجازات لسموحة

كان قرار رحيله غريبا في توقيته، بعدما قاد سموحة للمنافسة على الألقاب في الموسم الماضي عكس المتوقع، وبعد بداية ليست سيئة في الدوري الممتاز.. لهذا حرص FilGoal.com على استيضاح أسباب الرحيل عن سموحة وتبعاته من المدرب حمادة صدقي.

صدقي عمل مدربا عاما في سموحة، ثم تولى مسؤولية الفريق بعد رحيل المدير الفني شوقي غريب.

في الموسم الماضي وصل سموحة لنهائي الكأس وسقط أمام الزمالك، وخسر الدوري بفارق الأهداف لصالح الأهلي.

وهذا الموسم لم تكن النتائج رديئة فيما يخص النادي السكندري، بعد فوزين وتعادل وخسارة وحيدة، لكن الإدارة كان لها رأي أخر.

فماذا عن حمادة صدقي؟

يقول حمادة صدقي: "أولا لا توجد أي ضغينة بيني وسموحة، قضيت هناك 3 سنوات رائعة وصنعت العديد من الإنجازات".

وتابع "لاعبو سموحة أصبحوا ينضمون لمنتخب مثل هاني العجيزي وغيره، لاعبو سموحة يحترفون في أوروبا مثل حمودي، ولاعبو سموحة باتوا مطلوبين في الأهلي والزمالك".

الزمالك ضم طارق حامد، والأهلي فاز بشريف حازم في الصيف الماضي.

وأضاف صدقي في لائحة إنجازاته "وصلنا لنهائي الكأس، خسرنا الدوري في أخر لحظة.. اسكندرية عادت لها أجواء وجود فريق ينافس على الألقاب والجمهور هناك يعشقني ويحيني لهذا السبب".

وأردف "لكل هذا أنا سعيد.. هناك من يبارك لي على ما حققته في تلك السنوات، والنتيجة ظهرت في حينها".

وأوضح "4 أندية اتصلت بي فور علمهم بما حدث، 2 من مصر و2 من الخليج.. لكني أحتاج للراحة حاليا".

إذن فلماذا رحل، يفصح الرجل الذي عمل مساعدا لحسن شحاتة في فوز مصر بـ3 كؤوس أمم "كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين النادي وأنا".

وأكمل "علاقتي لاتزال جيدة برئيس النادي فرج عامر.. فقط الاختلاف بيننا كان فنيا، وهو رأى أن سموحة لديها فرصة أكبر هذا الموسم لو جاء مدرب أخر وأحترم وجهة نظره".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري