سباق مدربي الزمالك - جميع المرشحين يعودون للصورة

عاد جميع المرشحين لتدريب الزمالك إلى الصورة مجددا بعد أن كان استقرت الإدارة على 3 فقط لاختيار مدرب واحد منهم ليعود السباق للبداية مجددا.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد استبعد رايفيتش من سباق المدربين ليستقر على الثلاثي هيكتور كوبر وكارلوس بيانكي وبينتو لاختيار واحد منهم كمدرب للفريق.

إلا إدارة الفريق عادت لتدخل جميع المرشحين للصورة مجددا من بينهم رايفتش نفسه وكذلك باولو دوراتي الذي رحب بتدريب الفريق.

ومن المنتظر أن يستقر الزمالك على مدربه الجديد خلال ساعات ليبدأ الفريق حقبة جديدة مع مدرب أجنبي جديد.

وكان الزمالك قد أقال مدربه حسام حسن بعد شهرين فقط من توليه الإدارة الفنية خلفا لميدو الذي لم يستمر أكثر من 6 أشهر أيضا.