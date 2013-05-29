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نقيبا الممثلين والموسيقيين يعلنان دعمهما للمثقفين بالأوبرا

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نقيبا الممثلين والموسيقيين يعلنان دعمهما للمثقفين بالأوبرا نقيبا الممثلين والموسيقيين يعلنان دعمهما للمثقفين بالأوبرا

كتب : أ ش أ منذ 17 دقيقة

حرص أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية، ووكيل أول النقابة سامح الصريطي، ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل، على الحضور إلى دار الأوبرا لدعم الفنانين والمثقفين ضد الهجمة الشرسة التي تعاني منها.

وقال مصدر مطلع بدار الأوبرا إن نقيب الممثلين ووكيل النقابة حرصا على الاجتماع بفريق الباليه بالأوبرا لتأكيد دعمهما، وذلك بعد مطالبة أحد نواب مجلس الشورى بإلغاء فن البالية من ، ووصفه بأنه "فن العراة".

وأضاف المصدر أن الزيارة جاءت لتأكيد أهمية الحفاظ على الهوية المصرية، ورفض طمس الثقافة المصرية، والتضامن مع الدكتورة إيناس عبدالدايم رئيسة الأوبرا المقالة.

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