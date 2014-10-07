مقتل أكثر من 400 شخص منذ بدء الهجوم على «كوباني» السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل أكثر من 400 شخص في الهجوم الذي تتعرض له منذ 3 أسابيع مدينة «عين العربط (كوباني بالكردية) السورية ويشنه مقاتلون ينتمون إلى تنظيم»داعش«.

وجاء في تقرير المرصد أن 219 مقاتلا من تنظيم «داعش» قتلوا في الهجوم الذي بدأ في 16سبتمبر الماضي، فيما قتل من الجانب الأخر 20 مدنيا و163 مقاتلا كرديا من «وحدات حماية الشعب» (الكردية) وعشرة مسلحين قاتلوا إلى جانبهم.

وذكر المرصد أن قتلى تنظيم «داعش» لقوا مصرعهم خلال قصف وكمائن واستهداف آليات واقتحام قيادية من وحدات حماية الشعب تجمعا للتنظيم، واشتباكات مع وحدات حماية الشعب في ريف ومحيط وأطراف المدينة«.

وسقط مقاتلو «وحدات حماية الشعب» والمسلحون الذين قاتلوا إلى جانبهم «خلال قصف واشتباكات في ريف مدينة عين العرب ومحيط المدينة وأطرافها وفي أحياء على أطراف المدينة».

وتدور حرب شوارع بين المقاتلين الأكراد وعناصر تنظيم «داعش» في عدة أحياء من مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا والمهددة بالسقوط في أيدي الجهاديين رغم ضربات جوية يشنها التحالف الدولي ويعتبرها الأكراد غير كافية.